Milan, Napoli deplasmanında 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 07:32

Güncelleme: 30.10.2023 - 07:32

İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Napoli ile Milan karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlik ile sona erdi.

22. ve 31. dakikalarda Olivier Giroud'nun golleriyle öne geçen Milan, bu skoru koruyamadı. İkinci yarının başında 50. dakikada sahne alan Matteo Politano farkı bire indiren golü attı. Baskısını artıran Napoli, 63. dakikada Giacomo Raspadori ile skora dengeyi getirdi ve maçın sonucu ilan edildi.

NAPOLİ 10 KİŞİ KALDI

Napoli'de Natan, karşılaşmanın 89. dakikasında ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 18, Milan ise 22 puana yükseldi.

Önümüzdeki maç haftasında Napoli, Salernitana deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Udinese'yi ağırlayacak.