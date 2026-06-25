Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Fenerbahçe, Diego Carlos'un kendisine bildirilen programa uygun olarak sağlık kontrolüne katılmadığını açıkladı. Peki, Diego Carlos kimdir? Fenerbahçeli Diego Carlos kaç yaşında, nereli? Diego Carlos kampa neden katılmadı?

DIEGO CARLOS KİMDİR?

Diego Carlos Santos Silva, 15 Mart 1993 yılında dünyaya geldi. Diego Carlos, stoper mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur.

DIEGO CARLOS'UN HAYATI VE KARİYERİ

Diego Carlos, profesyonel kariyerine Desportivo Brasil ile başladı. Eylül 2012'de São Paulo ile sözleşme imzaladı, São Paulo'nun B takımında oynadı.

2 Temmuz 2014 tarihinde Portekiz takımı Estoril ile sözleşme imzaladı.

6 Haziran 2016 tarihinde Diego Carlos, Nantes ile €2 milyon karşılığında 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nantes formasını ilk kez 25 Ekim 2016 tarihinde oynanan ve 2-1 kazanılan Angers maçında giydi.

31 Mayıs 2019 tarihinde İspanyol takımı Sevilla, Diego Carlos'un transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sevilla formasını ilk kez 18 Ağustos 2019 tarihinde oynanan ve 2-0 kazanılan Espanyol maçında giydi.

26 Mayıs 2022 tarihinde Diego Carlos, İngiliz takımı Aston Villa ile €26 milyon karşılığında 4 yıllık sözleşme imzaladı. Aston Villa'daki ilk sezonunda takımın teknik direktörü Steven Gerrard, Carlos ile Emiliano Martínez'i takımın ikinci kaptanları olarak seçti.

21 Ocak 2025 tarihinde Fenerbahçe, futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına 26.01.2025 tarihinde Fenerbahçe-Göztepe maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde çıktı.