Diego Rossi: 'Fenerbahçe formasının hakkını vermek istiyorum'

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:55

Fenerbahçeli Diego Rossi, kulüpteki dönüm noktalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi ile alakalı yorumlarını aktaran Rossi, Güney Koreli takım arkadaşı Kim Min Jae ile 2022 Dünya Kupası'nda aynı grupta mücadele edecek olmanın kendilerine sürpriz olduğunu dile getirdi.

Ligdeki kalan maçları kazanmak istediklerini belirten Fenerbahçeli Diego Rossi, "Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. Kazandığımız maçlar hem moralleri yükseltiyor hem de beklentileri. Sezonun son dönemi zor olacak. Belirleyici bir dönem olduğu için zorlaşacak. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz" dedi.

Elimden geldiği kadar takıma yardım etmek istiyorum diyen genç oyuncu, "Her oyuncu oynadığı zaman performansını yukarıya çekebiliyor. Oynadığım her zaman takıma en iyisini vermeye çalışıyorum. Umarım ben oynamaya, takım da kazanmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

"KALEYE YAKIN OLMAYI SEVİYORUM"

Fenerbahçe ve İstanbul'da olmaktan çok memnun olduğunu ifade eden Diego Rossi, "Her ülkenin kendine has özellikleri var. Türkiye ile Uruguay'ın benzer özellikleri olduğu için adaptasyon sürecimin çabuk bittiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'ye çok şeyler vermek istiyorum. Bu kulübün formasını giydiğim her dakikanın hakkını vermek istiyorum" dedi.

Uruguaylı futbolcu, "Benim oyun tarzım biraz daha dikine oynamaya yönelik. Kaleye yakın olmayı seviyorum" diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI SÜRPRİZ OLDU"

Galatasaray derbisini değerlendiren Rossi, "Derbiler her zaman çok önemli olmuştur. Bu maçları kazanmak gerçekten çok iyi hissettiriyor. Son derbiyi kazandığımız için mutluyuz ve taraftarlarımıza yarattıkları atmosfer için teşekkür ederiz. Bizim için taraftarların desteği çok önemli. Taraftarlarımızdan tek isteğimiz şu an yaptıkları gibi bize destek olmaya devam etmeleri" dedi.

"Uruguay ile Dünya Kupası'na gitmek benim için bir rüya" diyen Rossi, "Kim Min Jae ile aynı grupta mücadele edecek olmamız da bizim için sürpriz oldu. Kuralar çekildikten sonra aramızda şakalaştık. İyi olan kazansın" ifadelerini kullandı.