Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe karşılaşmasındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 21:28
Fenerbahçe, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile GZT Giresunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle Fenerbahçe kurula gönderildi.

Beşiktaş karşılaşmasında talimatlara aykırı hareket nedeniyle GZT Giresunspor'un da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli ile Gaziantep FK oyuncusu Doğan Erdoğan ise kural dışı hareketlerden dolayı tedbirli olarak kurula sevk edildi.


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