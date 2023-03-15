Diego Simeone indirime gidiyor!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:22

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 21:22

Arjantinli teknik adam Diego Simeone, Atletico Madrid'in indirim talebini kabul etti.

Atletico Madrid'de yıllık 20 milyon euro kazanan Diego Simeone, İspanyol basınına göre artık daha az kazanacak.

Atletico yönetiminin talebini geri çevirmeyen Simeone, artık yılda 16,5 milyon euro kazanacak.

Daha önce 12 yıldır Atletico Madrid'i çalıştıran Arjantinli teknik adamın sezon sonunda İspanyol ekibini bırakacağı öne sürülmüştü.

52 yaşındaki başarılı teknik adam Diego Simeone, Atletico Madrid ile 2 La Liga, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası şampiyonluğu kazandı.