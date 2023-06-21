Dilek Yavaş ve Hatice Özgür Avrupa Şampiyonu Oldu

Yayınlanma: 21.06.2023 - 19:47

Güncelleme: 21.06.2023 - 19:47

Fransa Strasbourg’ta 3 -17 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen 10. Uluslararası Avrupa Açık Briç Şampiyonasında Karışık, Senyör, Kadın ve Açık Kategorilerinde takım ve ikili turnuva formatlarında yapılan turnuvalarda Türk sporcular birçok derece alarak Avrupa’da gururumuz oldu.

3 Haziran‘da Karışık ve Senyör Takım Maçları ile başlayan şampiyonada Senyör Takımlar kategorisinde heyecan verici bir final sonrası Türkiye Briç Federasyonu kurucu başkanı Sn. Nafiz Zorlu’nun oynadığı takım 17 ülkeden 77 oyuncu ile 16 takımın yarıştığı Senyör Kategorisinde Avrupa 2.si olarak gümüş madalya kazandı. Bu şampiyonada Sn. Nafiz Zorlu dünyanın en ünlü oyuncularından Zia Mahmood ile oynadı ve dünyada binlerce briç oyuncusuna online platformda müthiş bir briç performansı sergiledi. Dünya’da sadece 9 kişiye verilmiş EBL (Avrupa Briç Federasyonu) Onur ödülüne de layık görülen Sn. Nafiz Zorlu dünya çapında şimdiye kadar almış olduğu birçok derecenin ardından onur listesine de adını eklemiş oldu.

32 ülkeden 337 oyuncuyla 69 takımın katıldığı 10.Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası Karışık Takımlar kategorisinde ülkemizi temsil eden Turkish Power Takımı (Berk BASARAN, Tuna ELMAS, Özlem KANDOLU, Bülent ASLAN) müthiş bir performans göstererek ilk 16 ya kaldıktan sonra çeyrek finalde rakibine 2 imp ile kaybederek turnuvayı 5. olarak tamamladı.

Karışık ve Senyör Kategori Maçları’nın bitimiyle 10 Haziran'da başlayan Kadın Takımlar kategorisinde yarışan Türkiye Kadın Briç Milli Takımımızın dört oyuncusundan oluşan Galatasaray SK Takımı (Dilek Yavaş, Hatice Özgür, Berrak Erkan, Aslı Acar) Avrupa 3. sü olarak bronz madalya kazandı.

10. Uluslararası Avrupa Açık Briç Şampiyonası’nda önce Kadın Takımlar kategorisinde 3. olan ve bronz madalya kazanan olan Dilek Yavaş- Hatice Özgür çifti takım maçlarının ardından başlayan Avrupa Kadın İkili Şampiyonasında 1. olarak ülkemize altın madalya getirdi ve ülkece gururumuz ve mutluluğumuz oldu.

Avrupa Açık Briç Şampiyonası Açık İkili B Finalinde yüzlerce rakibi geçerek şampiyon olan Ahu Zobu- Mustafa Akhun çifti ile gururumuz katlandı.

Avrupa Şampiyonası’nın ardından Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Avukat Yasemin Merçil “Turnuva süresince farklı kategorilerde elde edilen başarılardan gurur duyduklarını belirtti. Türkiye’de briç sporunun pozitif yönde geliştiğini, özellikle kadın kategorisinde dünya çapında ardı ardına gelen başarıların gençlerimize örnek teşkil edeceğinin bilincinde olarak çalışmalarına ve yeni projelerine son sürat devam edeceklerinin bilgisini verdi.