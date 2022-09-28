Dimitrios Pelkas'tan Fenerbahçe sorusuna yanıt!
Fenerbahçe'den, Hull City'ye transfer olan olarak transfer olan Dimitrios Pelkas, geleceği için konuştu.
Fenerbahçe'den, Hull City'ye kiralanan Dimitrios Pelkas, geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.
İngiliz basınında yer alan haberde, Hull City'nin, Pelkas'la sezon sonunda kalıcı bir anlaşma yapmayı umduğu belirtilirken, konuyla ilgili soru sorulan Yunan futbolcu, "Şimdilik bu soruya cevap veremem. Buraya futbol oynamayı özlediğim için geldim. Oynamak istiyorum, takıma yardımcı olmak ve bu ligi görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"Bu ligi görmek istiyorum çünkü genç yaşlardan itibaren İngiltere'de oynamak istedim ve şimdi hayalim gerçek oldu" diyen 28 yaşındaki futbolcu, "Denemek zorundayım, bu benim nasıl oynayacağımı ve daha yükseğe çıkıp çıkamayacağımı görmek için bir meydan okuma. Karar verme zamanı geldiğinde soruyu cevaplayabilirim" diye konuştu.
Video Haberler
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
- 180 motosiklet emniyete törenle teslim edildi
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- Clubhouse'da çok sayıda kişiyi tehdit etti
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- 'Kafandaki tilkiler kaçınılmaz olarak diline vuruyor'
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- Ali Erbaş’ın eşine özel kalem tahsis edildi
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi