Dimitris Itoudis: 'En iyisini oynayamasakta kazandık'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, EA7 Emporio Armani Milano maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatma periyodu sonucunda 85-82 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, en iyi performanslarını sergileyemeseler de maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayarak "Milan, maça iyi başlayan taraftı. Kolay şutlar buldular. İlk yarının sonunda üstünlüğü ele aldık. Onları 19 top kaybına zorladık. Messina'nın üç uzun oyuncuyla oynama tercihi bizi biraz zora soktu. Ribaunt mücadelesini bu yüzden kaybettik. İkinci şanslarla onlara maça dönme imkanı verdik. Buna rağmen savunma kimliğimiz çok iyiydi. Henüz ekim ayındayız. En iyi basketbolumuzu oynayamasak da maçı kazanmayı başardık. Harika bir atmosfer vardı. Taraftarlara galibiyette bize yardımcı oldukları için teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.
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