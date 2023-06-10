Dimitris Itoudis gelecek sezonu işaret etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Anadolu Efes'e elenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Itoudis, "Yeni bir takımız. Yönetim ve taraftarımızla bir arada olmaya çalıştık. Herkese teşekkür ediyorum. Finale kalamadığımız için üzgünüm. Daha güçlü döneceğiz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:38
Dimitris Itoudis gelecek sezonu işaret etti
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Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes maçı sonrası konuştu.

Dimitris Itoudis yaptığı açıklamada, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Önemli bir rekabet ve güzel bir seriydi. Bu sene iki hedefimizi son saniyelerle kaybettik. Önemli sakatlıklara rağmen burada olmayı başardık. Böyle bir maçtan sonra nerede olduğumuzu gördük" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Ayrıca, "Kötü anlar yaşadık. Geçen sene kazandığımız kupayı kaybettik. Çok yetenekli bir takıma karşı istediğimizi yapamadık. Yeni bir takımız. Yönetim ve taraftarımızla bir arada olmaya çalıştık. Herkese teşekkür ediyorum. Finale kalamadığımız için üzgünüm. Daha güçlü döneceğiz" ifadelerini kullandı.


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