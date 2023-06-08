Dimitris Itoudis: 'Hakemler, Davis'i provoke etti'

Yayınlanma: 08.06.2023 - 01:34

Güncelleme: 08.06.2023 - 01:34

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 3. maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Maçın ardından Fenerbahçe'de koç Dimitris Itoudis yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"İki koçun da konuşması gerektiğini düşünüyorum. Buraya saygıdan dolayı geldim. Öncelikle Efes'i tebrik ediyorum. 4. maçı kazanmaya çalışacağız. Fakat bugün hakemler tarafından farklı kriterler uygulandı. Bu kadar kaliteli oyuncunun bulunduğu kritik bir maçta bir tarafın 32, bir tarafın 10 serbest atış kullanması soru işaretlerini arttırıyor. 2. maça dönmek istiyorum. Efes'ten bir oyuncu iki kez tribüne doğru jest yaptı, cezalandırılmadı. TOFAŞ maçında ise Guduric jestinden dolayı teknik faul almıştı. Bir önceki maçta Clyburn'ün üçlüğünden sonra 0.3 saniye kalmıştı, bize o 0.3 saniyeyi oynatmadılar. Bugün değişiklik için kenarda oyuncum bulunuyordu, oyuncu değişikliğine izin vermediler. Tekrar söylüyorum, Efes'i tebrik ediyorum, bu gerçekten önemli."

"NIGEL HAYES-DAVIS'İ PROVOKE ETTİLER"

"Asistan koçumdan rica ediyorum, kamera lütfen pozisyona odaklansın. (Bilgisayardan Nigel Hayes-Davis'in teknik faul aldığı pozisyonu izletiyor). Bir pozisyon göstermek istiyorum. Bryant, Nigel'ın elini tutuyor. Hatta sonra Elijah gelip 'sayı atmaman için elini tuttum' diyor. Hakemler bir şey çalmıyor. Nigel da düdüğün çıkmamasıyla beraber provoke oluyor ve teknik faul alıyor. Bryant rakibini çekiyor, hakem buna faul çalmıyor. (93-91'de Nigel Hayes-Davis'e ribaund pozisyonunda çalınan faulü izletiyor) M'Baye ribaunda çıkıyor, Nigel da topa yöneliyor. Bu faulü nasıl görmediler bilmiyorum, belki de başka bir maç izliyorlardı. Durum böyle. Görüyorsunuz, dikine bir hareket var ve Nigel'ın elini tutan kim? M'Baye. Bu pozisyona savunma faulü çaldılar. Skor 93-91'di. Buraya gelip hakemlerden konuşmak istememiştim ama bugün serbest atışlarda büyük fark vardı. Apaçık çok pozisyon vardı. Bize hak veren insanlar da olacaktır. Zamanınız için teşekkür ederim, umarım bu yaptığımı yanlış anlamıyorsunuzdur. Efes'i tebrik ediyorum, harika bir takımlar, harika bir koçları var fakat biz de basketbol oynuyoruz."