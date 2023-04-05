Dimitris Itoudis'ten Anadolu Efes açıklaması
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'in 33. haftasında 6 Nisan Perşembe günü karşılaşacakları Anadolu Efes maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yunan koç, karşılaşmaya ilişkin, "Her iki takım için de çok önemli bir mücadele olacak. Salonumuzun tamamen dolu olmasını ve taraftarlarımızın oyuncularımıza destek vermelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
THY EuroLeague 33. hafta maçında perşembe günü Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive olduklarını belirtti.
Dimitris Itoudis
"HER İKİ TAKIM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalarda, başantrenör Dimitris Itoudis, THY EuroLeague'deki Anadolu Efes maçına ilişkin görüşlerine yer verildi.
Başantrenör Itoudis, maçın önemine dikkati çekerek, "Her iki takım için de çok önemli bir mücadele olacak. Salonumuzun tamamen dolu olmasını ve taraftarlarımızın oyuncularımıza destek vermelerini bekliyoruz. Takım olarak bu sezonun en iyi maçlarından birini oynayabilmek için motive, kararlı ve istekliyiz" değerlendirmesinde bulundu.
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