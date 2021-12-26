Dimitris Pelkas: "Bu gole ihtiyacım vardı!"
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
237 gün sonra ligde fileleri havalandıran ve takımının 2. golünü atan Pelkas, "Attığım golden mutluyum. Bu gole ihtiyacım vardı. Bu gol bana özgüven katacaktır." dedi.
"EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"
Yunan yıldız, "Fenerbahçe için geçen yıl olduğu gibi en iyisini yapmak istiyorum. İlk yarı iyi geçmedi ama daha iyi çalışarak, geliştirmemiz gereken noktaları geiştirirerek durumu değiştirmeliyiz. Sahada daha iyisini yapmalıyız. Puan kayıplarını telafi edebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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