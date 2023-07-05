Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:34

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:34

DG Sivasspor, Fenerbahçe ile yolları ayrılan 29 yaşındaki futbolcu Dimitris Pelkas ile temasa geçti. Sivasspor'a transfer olması beklenen Dimitris Pelkas'ın hayatı, kariyeri ve hangi takımlarda futbol oynadığı araştırılıyor. Peki, Dimitris Pelkas kimdir, nereli, kaç yaşında? Dimitris Pelkas hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Dimitris Pelkas hakkında merak edilenler...

DİMİTRİS PELKAS KİMDİR?

Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993 yılında Yunanistan'ın Giannitsa şehrinde dünyaya geldi. Orta saha mevkisinde forma giymektedir. Dimitris Pelkas, PAOK Saloniki altyapısında yetişti.

Pelkas, ilk çıkışını 2 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde Apostolos Giannou ile gelen Bnei Yehuda'ya karşı yaptı. İlk profesyonel golünü Bnei Yehuda'ya karşı kendi sahasında 4-1 galibiyetle attı. Ligdeki ilk maçına 3 Eylül 2012'de Atromitos'a karşı çıktı.

22 Ağustos 2013 tarihinde Pelkas, Futbol Ligi'nde oynayan PAOK'tan kiralık Apollon Kalamarias ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 14 gol atıp 10 asist yapan kulübün en iyi oyuncuları arasında yer aldı.

7 Temmuz 2014'te Pelkas, Portekiz Primeira Liga'da oynayan PAOK'tan kiralık olarak Vitória ile bir yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Vitória ona oyun süresini garanti etti ve Pelkas birçok oyunda fark yarattı.

27 Temmuz 2015'te Pelkas, PAOK ile 2018'e kadar Toumba'da kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladı.

Pelkas, 18 Ekim 2015 tarihinde, 2015-16 sezonunda PAOK ile Iraklis'in 3-3 berabere kaldığı deplasman maçında ilk Superleague golünü attı. 8 Aralık 2016'da, 2016-17 sezonundaki ilk golünü, UEFA Avrupa Ligi'nde, ev sahibi Slovan Liberec'e karşı atarak kulübün bir sonraki tura ilerlemesini sağladı.

Pelkas, 29 Eylül 2017'de PAOK ile 2021 yazına kadar sözleşme uzatma kararı aldı. 30 Eylül 2017 tarihinde tüm yarışmalarda PAOK formasıyla 100 maça çıktı.

27 Ağustos 2017'de 2017-18 sezonundaki ilk golünü Kerkyra'ya karşı kendi sahasındaki maçta attı. 3 Şubat 2018'de, skoru PAS Giannina'ya karşı 3-1'lik önemli bir deplasman galibiyetiyle açtı ve PAOK, Superleague'de birinci sırada kaldı. 12 Mayıs 2018'de Pelkas'ın son vuruşunda PAOK, Selanik kulübünün hak ettiği 2-0 galibiyetle sonuçlanan heyecan verici bir finalin ardından, PAOK'un Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan Kupası'nı kaldırmak için AEK Atina'yı yenmesine yardımcı oldu. AEK'nin çifte rüyasını mahvetti.

Pelkas, 2019-20 sezonunun başında PAOK’un kadrodaki en deneyimli oyuncularından biri olup, 36 gol atmak ve 29 asist sağlamak dahil olmak üzere Yunan şampiyonları için toplam 176 kez forma giydi. Hücum yapan orta saha oyuncusu, PAOK’un geçen sezon ikili arayışında çok önemli bir rol oynadı. 4 Mart 2020'de, PAOK'a 2-0 geriden gelerek Olympiacos'u ilk maçta yarı final iç sahada 3-2 yenerek inanılmaz bir Yunan Kupası geri dönüşünü tamamlamasına yardımcı olan bir destek attı. Pelkas, Mathieu Valbuena, Youssef El Arabi (iki kez), Marko Livaja, Petros Mantalos ve Pape Abou Cissé gibi oyunculara katılarak bu sezon hatıra kartı alan altıncı Süper Lig oyuncusu oldu.

Pelkas, 25 Ağustos 2020 tarihinde Beşiktaş J.K. ile 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme ve play-off turunda gol attı.

5 Ekim 2020'de Pelkas, yaklaşık 1.6 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında bir yıl daha uzatma seçeneği ile üç yıllığına Fenerbahçe'ye katıldı. Türkiye'de, uluslararası Yunanların yıllık kazancı 1,2 milyon Euro olurken, PAOK %20 yeniden satış oranını koruyacak. 18 Ekim 2020'de Pelkas, kulüpteki ilk maçında Göztepe karşısında Türkiye kariyerindeki ilk golünü atmıştır.

2021-22 sezonu öncesinde Ağustos ayında yapılan antrenmanlarda omuzu çıkan futbolcu, iki UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçı ve dört lig maçını kaçırdı. Bu sezonda ilk resmî maçına 16 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında çıktı. Pelkas, 76. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçe, 90. dakikada Frankfurt kalecisi Kevin Trapp'ın ceza sahasında Pelkas'ı yere düşürmesiyle penaltı kazandı. Pelkas'ın penaltını atışını kaleci Kevin Trapp çeldi. Dönen topu takım arkadaşı Berisha tamamlasa da gol, Berisha'nın alan ihlali yapması nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Maç 1-1 sona erdi.

DİMİTRİS PELKAS HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2012-2020 PAOK

2013-2014 Apollon Kalamarias (kiralık)

2014-2015 Vitória Setúbal (kiralık)

2020–2023 Fenerbahçe

2022–2023 Hull City



