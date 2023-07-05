Yayınlanma: 05.07.2023 - 14:00

Güncelleme: 05.07.2023 - 14:00

İngiltere Premier Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Manchester United, yazın ilk transferini tamamladı. İngiliz futbolcu Mason Mount, 'Kırmızı Şeytanlar' ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Manchester United, Chelsea forması giyen Mason Mount'ı ek ödemelerle birlikte 60 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Futbolseverler, Mason Mount'un kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Mason Mount kimdir, nereli, kaç yaşında? Mason Mount hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

MASON MOUNT KİMDİR?

Mason Mount, 10 Ocak 1999 yılında İngiltere, Portsmounth'da doğdu. Dört yaşındayken 6 yaş altı yerel futbol liglerinde oynadı ve Portsmouth, Southampton ve Chelsea akademilerinde haftada bir gün antrenman yaptı. 2006 yılında Chelsea'ye katıldığında altı yaşındaydı. 18 yaş altındaki ilk maçına 2013-14 sezonunda 15 yaş altında oynarken çıktı ve sonraki sezonda daha fazla maça çıktı. 2016-17 sezonunda 18 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarının ikisinde toplam 30 maça çıktı ve 10 gol attı. Chelsea ile Temmuz 2017'de dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Mount, 24 Temmuz 2017 tarihinde Hollanda Eredivisie kulübü Vitesse'ye bir sezonluğuna kiralandı. As takımla ilk maçına 26 Ağustos'ta evinde 2-1 yenildikleri AZ karşısında çıkarken, oyuna 77. dakikada dâhil oldu. Sonraki maçı Vitesse'nin KNVB Cup ilk turunda deplasmandaki Swift maçı oldu ve ilk 11'de çıktığı maçın tamamında oynadı. Normal süresi 0-0 berabere biten maçı penaltı atışlarında Swift kazandı. Vitesse adına ilk golünü 1 Ekim'de 1-1 evinde berabere kaldıkları Utrecht'e 76. dakikada attı. Birkaç kez Eredivisie Haftanın Takımına seçilen Mount, Vitesse Yılın Oyuncusu ödülünü aldı.

9 Mayıs 2018 tarihinde Vitesse'nin Eredivisie Avrupa play-off yarı finalinin birinci ayağında ADO Den Haag'a ilk hat-trick'ini yaptı ve Vitesse maçı deplasmanda 5-2 kazandı. İkinci ayakta Mount, attığı golle takımının 2-1 kazanmasını ve toplamda 7-3 ile rakibini elemesini sağladı. Utrecht'e karşı final maçının ilk ayağında Mount golle başladı ancak cezalı duruma düştü ve ikinci ayakta oynayamadı. Vitesse ile tüğm turnuvalarda 39 maça çıkan Mount 14 gol attı.

Mount, Chelsea'ye döndükten sonra 17 temmuz 2018 tarihinde bu sefer Championship kulübü Derby County'ye bir sezonluğuna kiralandı. 3 Ağustos 2018 tarihinde Derby ile çıktığı ilk maçının 60. dakikasında gol attı ve Reading'e karşı deplasmanda 2-1'lik galibiyete katkıda bulundu.

FA Cup'ta Accrington Stanley karşısında dizinden sakatlanan Mount, iki ay sahalardan uzak kaldı. 6-1 yendikleri Rotherham United maçında dönen futbolcu, penaltı kazandı ve takım arkadaşı Martyn Waghorn penaltıyı gole çevirdi. Ardından son dakikalarda gol attı. İki hafta sonra ilk profesyonel hat-trick'ini 4-0 Championship lig maçında yendikleri Bolton Wanderers'a atarken, Derby'yi play-offlara yükselme yarışında tuttu.

15 Temmuz 2019 tarihinde Mount, Chelsea ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Chelsea ile ilk resmî maçına 11 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda 4-0 yenildikleri Manchester United karşısında Premier League'de çıktı. Chelsea adına ilk golünü 19 Ağustos 2019 tarihinde Leicester City'ye Frank Lampard'ın evi Stamford Bridge'te teknik direktörlük yaptığı ilk maçta attı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Mount, Norwich City ile yapılan Premier League maçında da gol atarak üst üste iki maçta gol atma başarısı gösterdi. 17 Eylül 2019 tarihinde Mount, Valencia ile yapılan Şampiyonlar Ligi maçında ayak bileğinden sakatlandı.

MASON MOUNT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2017-2023 Chelsea

2017-2018 Vitesse (kiralık)

2018-2019 Derby County (kiralık)

2023- Manchester United

MASON MOUNT MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2014-2015 İngiltere U-16

2015-2016 İngiltere U-17

2016 İngiltere U-18

2017-2018 İngiltere U-19

2018-2019 İngiltere U-21

2019- İngiltere

MASON MOUNT BAŞARILARI

Chelsea Genç Takımı

FA Youth Cup: 2015-16, 2016-17

UEFA Gençlik Ligi: 2015-16

İngiltere U-19

Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2017

Kişisel