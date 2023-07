Christina Aguilera kimdir? Christina Aguilera konseri ne zaman, nerede olacak?

CHISTINA AGUILERA KİMDİR?

Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan Bir Kuşağın Sesi olarak anılmıştır. Christina Aguilera ilk Star Search'da programında yarışmacı olarak görüldü. Daha sonra 1993-1994 yıllarında Disney Channel'ın The New Mickey Mouse Club serisinde bulundu. Aguilera, Mulan filmi için kaydettiği Reflection şarkısından sonra RCA Records ile anlaşma imzaladı.

18 Aralık 1980’de Staten Island, New York’ta dünyaya gelen Christina Aguilera, on dokuz yaşında, En İyi Yeni Sanatçı dalında Grammy Ödülü'nü kazandı ve The Recording Academy tarafından böyle bir onura layık görülen en genç şarkıcılardan biri olarak tanındı; aynı törenle dört kupa daha aldı. Ayrıca, bir Latin Grammy Ödülü, iki MTV Video Müzik Ödülü, üç Billboard Müzik Ödülü, bir Guinness Dünya Rekoru ile onurlandırıldı. 2010'da Hollywood Walk of Fame'de "kayıt endüstrisindeki başarılarının tanınması" ile bir yıldız aldı.