Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:36

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:36

Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığı sonrası rotasını bir başka 'Türk mücevheri' Kenan Yıldız'a çevirdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Kenan Yıldız için temaslara başladı. Haberede bu transfer için toplamda 10 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardığı belirtilen Fenerbahçe'nin, Kenan Yıldız ve temsilcileriyle iletişime geçtiği kaydedildi. Futbolseverler, Fenerbahçe ile adı geçen Kenan Yıldız'ın kim olduğunu, nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Peki, Kenan Yıldız kimdir, nereli, kaç yaşında? Kenan Yıldız hangi takımlarda futbol oynadı?

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 yılında Almanya'nın Regensburg şehrinde doğmuş Türk futbolcudur. Kenan Yıldız, doğduğu şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un akademisinde futbola başladı. İki yıl boyunca Jahn Regensburg altyapısında oynadı. Daha sonra Bayern Münih ile anlaştı.

Bayern Münih'in altyapısına 2012 yılında, 7 yaşındayken katıldı. Alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve Bayern Münih 19 Yaş Altı takıma kadar yükseldi. Altyapıda toplamda 20 maça çıkan Yıldız; 6 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022'de sona erdi ve yeni sözleşme imzalanmadı.

12 Temmuz 2022'de Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2010-2011 Sallern Regensburg

2011-2012 Jahn Regensburg

2012-2022 Bayern Munich

2022- Juventus

KENAN YILDIZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2021-2022 Türkiye U-17

2022- Türkiye U-21