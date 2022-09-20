Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Hull City itirafı

20 Eylül 2022 Salı, 11:44

Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Dimitris Pelkas, İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralandı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'deki günleri hakkında Ada basınına açıklamalarda bulundu.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin sezon başında kiralama bedeli olmadan kadrosuna dahil ettiği Dimitris Pelkas, Championship'te 3 müsabakada şans buldu. Yunanistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen 28 yaşındaki oyuncu Ada basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hull Live'da yer alan habere göre; Pelkas, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Ozan Tufan ile birlikte aynı kulüpte olmanın kendisi için çok güzel olduğuna değindi. Pelkas, Ozan Tufan'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ozan'la birlikte olmak çok güzel. Eskiden Fenerbahçe'de birlikte oynuyorduk ve Hull City'de birbirimizi diğer oyunculardan biraz daha iyi tanıyoruz. Daha iyi olmak ve daha fazla adapte olabilmek için zamana ihtiyacımız var ve şimdi bu takıma çok şey vermemiz gerekiyor."

Transfer süreci ve İngiltere'deki hayatına değinen Dimitris Pelkas, "Önceki kulübümle anlaşma biraz uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olmaktan mutluyum. Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir zihniyet var. Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven birisi değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum" açıklamasını yaptı.



