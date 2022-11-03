Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03 Kasım 2022 Perşembe, 08:58

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 Kasım Perşembe günü (bugün) Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetecek. Müsabakada Strukan'ın yardımcılıklarını Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı EXXEN'de naklen yayımlanacak.

İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE LİDERLİK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak.

Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşacak.