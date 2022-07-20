Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:10

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde bu akşam Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.



DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak.

Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlenecek.

Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayımlanacak.

UEFA KADROSUNDA 9 İSİM YER ALMIYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede 9 isim yer almıyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, yeni transfer Tiago Çukur ile sakatlığı bulunam Nazım Sangare'nin dışında kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.