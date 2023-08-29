Beşiktaşlı Jean Onana'ya sürpriz talip
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Cadiz'in Beşiktaş'ın yolları ayırmayı düşündüğü Kamerunlu futbolcu Jean Onana ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular ile gelişmeler yaşanıyor.
İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Cadiz, Beşiktaş'ın Lens'ten transfer ettiği Kamerunlu orta saha Jean Onana'ya talip oldu.
Jean Onana (sağda)
MAXI GOMEZ'İ KİRALAMIŞLARDI
Haberde, Cadiz'in Onana'yı kiralamak için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Cadiz önceki günlerde Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez'i de kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon Euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Jean Onana, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 1 asist kaydetti.
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