Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu: 'Jesus'u çok iyi tanıyorum'
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Lucescu, Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus hakkında “Kendisini iyi tanıyorum, onun da beni bildiğini biliyorum” dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, sarı-lacivertlilerin çok iyi bir takıma sahip olduğunu söyledi.
Maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Lucescu, Ukraynalı birçok insanın Polonya'da olması sebebiyle maçı oynamak için burayı seçtiklerini belirtti.
"JESUS'U İYİ TANIYORUM"
Jorge Jesus'un çok iyi bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Lucescu, "Kendisini iyi tanıyorum, onun da beni bildiğini biliyorum. Fenerbahçe çok iyi takım. Önemli futbolcuları var. İyi transferler yaptılar, bizim de iyi bir takımımız var. Ukrayna'da olanları unutup sahaya odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Lucescu, uzun yıllar Türkiye'de çalıştığının hatırlatılması üzerine ise "Benim isteklerimin bir önemi yok. Maça odaklanacağım. Kiev ile kazanmaya odaklıyım. Türkiye'de uzun yıllar çalıştım. Oradaki insanlar beni seviyor, ben de onları çok seviyorum. Oraya gideceğim için heyecanlıyım" diyerek sözlerini tamamladı.
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşması yarın saat 21:00'de başlayacak.
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