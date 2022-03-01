Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye edildi

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev takımları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yabancı futbolcularını Romanya'ya tahliye etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2022 Salı, 13:47
Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in yabancı futbolcuları Romanya'ya tahliye edildi
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Shakhtar Donetsk, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, "Futbolcular ve aileleri dün Kiev'e gitti ve sınır bölgesinden bugün Romanya'ya geçti. Futbolcu ve aileleri şu an Romanya'da." bilgisini paylaştı.

Kulüp, Dinamo Kiev futbolcularının da Romanya'ya tahliye edildiğini duyurdu.


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