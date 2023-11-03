Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu dönemi bitti!
Shakhtar Donetsk'e 1-0 kaybeden Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu kariyerine son verdiğini açıkladı.
Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu flaş bir karar aldı.
Shakhtar Donetsk'e 1-0 kaybeden Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu görevini bıraktı.
Lucescu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. 15 yılımı Ukrayna futboluna adadım. Kariyerimi de burada bitirmeye karar verdim. Bu benim için son maçtı. Hepinize teşekkür ederim. Daha farklı bitmesini isterdim. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adamın Dinamo Kiev ile mevcut sözleşmesi 2024 Haziran'da sona eriyordu.
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