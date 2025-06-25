Dirk Kuyt, FC Dordrecht ile anlaştı!

Daha önce Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı efsane futbolcu Dirk Kuyt, teknik direktörlük kariyerine farklı takımlarda devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Beerschot'ta geçiren Hollandalı teknik adam, önümüzdeki sezonu FC Dordrecht'te geçirecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, FC Dordrecht ile bir yıllığına anlaştı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Hollandalı teknik adam daha önce Feyenoord U19, ADO Den Haag ve Beerschot takımlarını çalıştırmıştı. Genç antrenör, Feyenoord U19 takımıyla 1.54, ADO Den Haag ile 1.12, son olarak Beerschot'la da 1.02 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Dirk Kuyt 2012-2015 yılları arasında Süper Lig'de Fenerbahçe forması giymişti. Fenerbahçe formasıyla 130 maça çıkan Kuyt, 37 gol 28 asistlik bir performans göstermişti.