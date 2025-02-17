Dirk Kuyt için teknik direktörlük iddiası: Eski takımına dönebilir!
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Beerschot Teknik Direktörü Dirk Kuyt'ın NAC Breda - Feyenoord maçını tribünden izlemesi transfer söylentilerine neden oldu.
Belçika'nın Beerschot takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın adı, Feyenoord teknik direktörlüğü için geçiyor.
Brian Priske ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Hollanda takımının, geçen cumartesi günü Eredivisie'de NAC Breda'ya konuk olduğu maçı Kuyt'ın da tribünden takip etmesi transfer söylentilerine neden oldu.
Voetbal24'ün haberine göre; Mark van Bommel ve Erik ten Hag gibi isimlerin yanı sıra Dirk Kuyt da Feyenoord için ciddi bir seçenek olarak görülüyor.
Haber detayında taraflar arasında görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.
Beerschot ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adam, 2018-2028 yılları arasında Feyenoord'un U19 takımını çalıştırmıştı.
Spor Haberleri
- Efsane İtalyan hoca futbola geri dönüyor!
- Arda Güler'e sürpriz talip!
- Servet Çetin kimdir?
- Kolo Muani, Juventus'ta bambaşka!
- Frankfurt'tan Can Uzun kararı!
- Dirk Kuyt için teknik direktörlük iddiası
- Bandırmaspor, sahasında kazandı!
- Beşiktaş'tan genç oyuncuya yeni sözleşme!
- Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması!
- Eser Gürbüz'den transfer iddialarına cevap!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara'da korkutan deprem!
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- Yönter'den 'Allah razı olsun' mesajı
- Saray'dan 'ihanet' çıkışı
- Gece dönercisine kurşun yağdırdı
- Güney Afrika'da vurularak öldürüldü
- İmamoğlu'na ikinci hapis ve siyasi yasak talebi!