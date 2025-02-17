Dirk Kuyt için teknik direktörlük iddiası: Eski takımına dönebilir!

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Beerschot Teknik Direktörü Dirk Kuyt'ın NAC Breda - Feyenoord maçını tribünden izlemesi transfer söylentilerine neden oldu.

Dirk Kuyt için teknik direktörlük iddiası: Eski takımına dönebilir!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:34

Belçika'nın Beerschot takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın adı, Feyenoord teknik direktörlüğü için geçiyor.

Brian Priske ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Hollanda takımının, geçen cumartesi günü Eredivisie'de NAC Breda'ya konuk olduğu maçı Kuyt'ın da tribünden takip etmesi transfer söylentilerine neden oldu.

Voetbal24'ün haberine göre; Mark van Bommel ve Erik ten Hag gibi isimlerin yanı sıra Dirk Kuyt da Feyenoord için ciddi bir seçenek olarak görülüyor.

Haber detayında taraflar arasında görüşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Beerschot ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 44 yaşındaki teknik adam, 2018-2028 yılları arasında Feyenoord'un U19 takımını çalıştırmıştı.


Etiketler: #Dirk Kuyt #Beerschot #feyenoord

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