Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Belçika'da Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, "Antwerp derbisi"nde Royal Antwerp'e konuk oldu. Sahaya atılan meşaleler sebebiyle tamamlanamayan derbide Dirk Kuyt'ın ekibi hezimete uğradı.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2024 Pazar, 18:23
Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Belçika Pro Lig'in 9. hafta maçı "Antwerp derbisi"ne sahne oldu. Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, Royal Antwerp deplasmanına çıktı.

Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Dirk Kuyt ile lige kâbus gibi bir giriş yapan ve 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik alan Beerschot, derbiye de kötü başladı.

Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Royal Antwerp 28. dakikada Ondrejka'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan ev sahibi 4 dakikada bulduğu 3 golle (58 ve 61 Chery, 62 Vincent Janssen) bir anda skoru 4-0'a getirdi.

Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Bu arada derbinin 74. dakikasında taraftarların sahaya meşale atmasının ardından görüş kısıtlandı ve maçın hakemi duman dağılana kadar takımları soyunma odasına gönderdi.

Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Yaklaşık 15 dakikalık ara sonrası derbi yeniden başladı ancak Beerschot taraftarlarının sahaya bir kez daha meşale atmasının ardından hakem maçı tamamlanmadan noktaladı.

Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Belçika basınında yer alan habere göre derbi kaldığı dakikadan itibaren ileri bir tarihte oynanacak.

Belçika'da olaylı derbi: Dirk Kuyt'ın takımı hezimete uğradı, maç yarıda kaldı

Haberde dev maçın pazartesi ya da salı günün oynanabileceği vurgulandı.

Öte yandan Belçika Futbol Federasyonunun Beerschot'a her halükarda ağır para cezası verip seyircisiz oynama gibi ek yaptırımlara hükmedeceği belirtildi.

Dirk Kuyt Beerschot Royal Antwerp

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