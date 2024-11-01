Disiplin Kurulu açıkladı! UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi.
Fenerbahçe'nin Manchester United ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak.
Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak.
Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta külübede yer alabilecek.
Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #ceza #uefa
Spor Haberleri
- Atatürk'ün anısına sınırlı sayıda üretildi...
- Fenerbahçe Opet galibiyet serisini devam ettirdi!
- Balıkesirspor'da Veyis Kanber dönemi
- UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
- Enes Çelik'ten Avrupa Şampiyonasında madalya
- Milli halterci Avrupa Şampiyonası'na damga vurdu!
- Yıldız futbolcu Galatasaray maçında yok!
- İspanyol futbolcu sel felaketinde hayatını kaybetti!
- Karşıyaka Spor Kulübü 112 yaşında!
- Bursaspor’dan 10 maç sonra bir ilk!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'