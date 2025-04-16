Divan Kurulu'ndaki açıklamaları sonrası... PFDK'den Serdal Adalı kararı!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 12:33

Güncelleme: 16.04.2025 - 12:33

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 12 Nisan'da siyah-beyazlı kulübün gerçekleştirdiği divan kurulundaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı SERDAL ADALI’nın Divan Kurulu’nda yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinden 12.04.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarda yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38/1 ve 38/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp de çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya sevk edildi.