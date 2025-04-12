Serdal Adalı'dan flaş İbrahim Hacıosmanoğlu açıklaması!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 13:17

Güncelleme: 12.04.2025 - 13:17

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili sert ifadeler sarf etti.

Serdal Adalı'nın sözleri şöyle:

"Beşiktaş ne zaman iyi bir hava yakalasa, ortaya çıkan bir el bizi aşağı çekmeye çalışıyor."

'ADALETİ SAĞLAYAMAYACAĞINI AÇIKÇA GÖSTERDİ'

"TFF, iki takımlı bir rekabete çanak tutamaz. Hiç kimse iki takımlı rekabet yaratıp, Beşiktaş'ı bunun dışında tutamaz. TFF, adaleti sağlayamayacağını açıkça gösterdi. TFF ve tüm kurullarının gereğini yapmasını rica ediyorum."

"Duyuyorumki Federasyon başkanımız, "Mayısta ben mi giderim yoksa Adalı mı gider belli olmaz' diyormuş. Benim görevime devam edip etmeyeceğime büyük Beşiktaş camiası karar verecektir. Onun da kalıp kalmayacağına karar verecek yine Beşiktaş camiasıdır."