Cumhuriyet Gazetesi Logo
Diyabetli profesyonel sporculardan oluşan dünyanın ilk bisiklet takımı

Diyabetli profesyonel sporculardan oluşan dünyanın ilk bisiklet takımı

1.05.2026 15:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Diyabetli profesyonel sporculardan oluşan dünyanın ilk bisiklet takımı

Tamamı Tip 1 diyabetli profesyonel sporculardan oluşan dünyanın ilk bisiklet takımı Team Novo Nordisk, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda mücadele etti.

Novo Nordisk’in sponsor olduğu takım, profesyonel pelotondaki 14. sezonunda bir kez daha Türkiye yollarına çıktı. “Diyabet bizi tanımlamaz, bize güç verir” mottosuyla hareket eden ABD merkezli UCI ProTeam, sadece sportif başarıyı değil, diyabetle de dolu dolu bir yaşamın mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Takımın her bir sporcusu Tip 1 diyabetle yaşıyor ve yarış esnasında şeker seviyelerini anlık takip eden Sürekli Glukoz Monitörü (CGM) gibi en son teknolojileri kullanıyor. Novo Nordisk Team sporcuları, hayallerine ulaşmak için diyabeti bir engel olarak görmeden yeteneklerinin peşinden azimle gitmenin mümkün olduğunu göstermeye devam ederken; tüm dünyada hızla artış gösteren diyabet konusunda toplumu doğru şekilde bilgilendirip aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor. Takımın sporcuları şöyle: Andrea Peron, Sam Brand, Umberto Poli, Filippo Ridolfo, Declan Irvine, Antonio Polga, Jacopo Colladon.

İlgili Konular: #diyabet #bisiklet #Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

İlgili Haberler

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan bisikletin sürücüsü Halit Ergün (75) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hollandalı Casper van Uden, 61. Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) beşinci etabını ilk sırada bitiren isim oldu.
Polonyalı Stanislaw Aniolkowski, 61. Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) dördüncü etabını ilk sırada tamamladı.