Diyabetli profesyonel sporculardan oluşan dünyanın ilk bisiklet takımı

Novo Nordisk’in sponsor olduğu takım, profesyonel pelotondaki 14. sezonunda bir kez daha Türkiye yollarına çıktı. “Diyabet bizi tanımlamaz, bize güç verir” mottosuyla hareket eden ABD merkezli UCI ProTeam, sadece sportif başarıyı değil, diyabetle de dolu dolu bir yaşamın mümkün olduğunu kanıtlamayı hedefliyor.

Takımın her bir sporcusu Tip 1 diyabetle yaşıyor ve yarış esnasında şeker seviyelerini anlık takip eden Sürekli Glukoz Monitörü (CGM) gibi en son teknolojileri kullanıyor. Novo Nordisk Team sporcuları, hayallerine ulaşmak için diyabeti bir engel olarak görmeden yeteneklerinin peşinden azimle gitmenin mümkün olduğunu göstermeye devam ederken; tüm dünyada hızla artış gösteren diyabet konusunda toplumu doğru şekilde bilgilendirip aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik ediyor. Takımın sporcuları şöyle: Andrea Peron, Sam Brand, Umberto Poli, Filippo Ridolfo, Declan Irvine, Antonio Polga, Jacopo Colladon.