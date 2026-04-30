Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabında gülen isim Casper van Uden!

30.04.2026 17:29:00
Hollandalı Casper van Uden, 61. Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) beşinci etabını ilk sırada bitiren isim oldu.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, Team Picnic PostNL takımından Hollandalı Casper van Uden kazandı.

Patara-Kemer arasındaki 180,7 kilometrelik turun en uzun parkurunda düzenlenen etabı, 4 saat 6 dakika 9 saniyede bitiren Casper van Uden birinci sırada tamamladı.

Sprint finişine sahne olan etapta MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort takımından Polonyalı Marcin Budzinski 2'nciliği, Bardiani CSF 7 Saber takımından Özbek Nikita Tsvetkov ise 3'üncülüğü elde etti.

Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa, genel klasmanda 17 saat 38 dakika 43 saniye ile turkuaz, tırmanış klasmanında topladığı 15 puanla da kırmızı mayoyu korudu.

Yeşil mayo (sprint) Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe'de, beyaz mayo (Türkiye güzellikleri) ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Tarakcı'da kaldı.

ALTINCI ETAPTA ZİRVE MÜCADELESİ YAŞANACAK

Yarışa, cuma günü Antalya ile Feslikan arasında yapılacak 6. etapla devam edilecek.

Bisikletçiler, zirve finişine sahne olacak 127,9 kilometrelik etapta Antalya'dan Feslikan'a pedal çevirecek.

TUR 2026'nın "kraliçe etap" olarak öne çıkan 6. etabında sporcular, uzun tırmanışın yanı sıra genel klasmanı doğrudan etkilemesi beklenen zorlu parkurda mücadele edecek.

İlgili Haberler

Manchester United, Kobbie Mainoo ile sözleşme uzattı
Manchester United, Kobbie Mainoo ile sözleşme uzattı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 21 yaşındaki orta saha Kobbie Mainoo ile Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı: 'Doğru bir adım olmadığını kısa sürede fark ettik'
Phillip Cocu'dan Fenerbahçe itirafı: 'Doğru bir adım olmadığını kısa sürede fark ettik' Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulübe imza atma sürecine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama: 'Çok fazla unutulmaz maç var ama...'
Victor Osimhen'den Fenerbahçe derbisi için açıklama: 'Çok fazla unutulmaz maç var ama...' Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Bernice Boakye Ansah'a açıklamalar yaptı. Osimhen "En"lerini seçerken, geçen hafta 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisini ayrı bir yere koydu.