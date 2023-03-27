Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili görevden alınan 5 polis memurundan 3'ü tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 polis memurundan 3'ü tutuklandı.
Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 14 yaşındaki Y.D'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
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