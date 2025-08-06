Diyarbekirspor'da yeni başkan İlhan Akbaş oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor'da alınan yönetim kurulu kararıyla başkanı değişti. Kırmızı-yeşilli kulüpte başkanlığa 34 yaşındaki İlhan Akbaş getirildi. Sportif direktör Caner Kuzu olurken, teknik direktörlük görevine ise daha önce Beşiktaş forması giyen Mehmet Sedef getirildi.

Diyabekirspor'u hak ettiği noktaya taşıyacaklarını ifade eden İlhan Akbaş, "Diyarbekirspor gibi köklü bir kulübün başkanlık görevini üstlenmekten onur duyuyorum. Bu yola kulübümüzün potansiyelini en üst seviyeye ulaştırmak, kurumsal yapısını güçlendirmek ve sportif başarıyı kalıcı hale getirmek gibi temel hedeflerle çıktık. Yeni sezonda sadece saha içinde değil, saha dışında da güçlü bir Diyarbekirspor inşa edeceğiz. Finansal sürdürülebilirliği sağlayarak kulübümüzü daha sağlam temellere oturtacağız. En büyük önceliklerimizden biri ise altyapıya yatırım yapmak olacak. Geleceğin yıldızlarını yetiştirerek, Diyarbakır'ın genç yeteneklerini Türk futboluna kazandıracak bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Sportif direktörümüz Caner Kuzu ve teknik direktörümüz Mehmet Sedef ile birlikte, takımımızı yeni sezona en iyi şekilde hazırlayacak, lig hedeflerimize ulaşmak için durmaksızın çalışacağız. Bizim için her zaman en büyük güç kaynağı olan taraftarlarımızın desteği ve coşkusuyla kenetlenerek, Diyarbekirspor'u hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu yeni dönemde tüm camiamıza hayırlı ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kırmızı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni kulüp Başkanımız İlhan Akbaş oldu. 1991 Siirt doğumlu, faaliyetlerini İstanbul'da sürdüren iş insanı İlhan Akbaş, Diyarbekirspor A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından kulüp başkanlığı görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diler, takımımız için başarılı bir sezon temenni ederiz."