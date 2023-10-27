Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 27, 2023
Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi… pic.twitter.com/VUoG52aerx
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