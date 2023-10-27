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Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 17:54
Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Fenerbahçe, Ludogorets maçında sakatlanan Alexander Djiku'nun sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Alexander Djiku’nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan değerlendirme neticesinde; sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

 


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