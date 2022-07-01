Djokovic ve Alcaraz sürprize izin vermedi

Wimbledon'da Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, sürprize izin vermeyerek rakiplerini elediler ve üst tura çıktılar

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 22:14
Djokovic ve Alcaraz sürprize izin vermedi
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 4. tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 5. gün maçları tamamlandı.

Erkeklerde 1 numaralı seribaşı ve son 3 organizasyonun şampiyonu Sırp Novak Djokovic, klasmanın 30 numarası Miomir Kecmanovic'i 6-0, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. Djokovic, dördüncü turda turnuvaya özel davetiyeyle katılan Hollandalı Tim van Rijthoven ile karşılaşacak.

5 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz, Alman Oscar Otte'yi 6-3, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve kariyerinde ilk kez Wimbledon'da 4. tur biletini aldı.

9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie, ABD'li Steve Johnson'ı 6-4, 6-1 ve 6-0'lık setlerle, 10 numaralı seribaşı Jannik Sinner de 20 numaralı seribaşı ABD'li John Isner'i 6-4, 7-6 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Sakkari'den erken veda

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari, dünya klasmanının 103 numarası Alman Tatjana Maria'ya 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya üçüncü turda veda etti.

Belçikalı Elise Mertens de 2018 Wimbledon şampiyonu Alman Angelique Kerber'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle yenerek tur atlayan taraf oldu.


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