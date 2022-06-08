Doğukan Sinik: 'Hocamız çok pozitif'

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Litvanya ağlarını iki kez havalandıran Doğukan Sinik maç sonunda açıklamalarda bulundu. Sinik, uzun yıllar milli takıma hizmet etmek istediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:14
Doğukan Sinik: 'Hocamız çok pozitif'
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Milli takımın başarılı oyuncusu Doğukan Sinik, Litvanya maçı sonrası konuştu.

Doğukan, Milli formayla ilk gollerini attığı için duyduğu mutluluğu anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Çok özel bir akşam benim için. İlk kez 11'de çıktım ve 2 gol attım. Yeni yeni duygularımla baş başa kalabiliyorum. Mutlu ve gururluyum, umarım uzun yıllar milli takıma hizmet edebilirim. Hocamız çok pozitif bir insan. Oyundan çıktıktan sonra beni tebrik etti."

Antalyasporlu futbolcu, milli takım formasını giydiği 3 karşılaşmada 2 gol kaydetmiş oldu.


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