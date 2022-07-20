Doğukan Sinik, Hull City'ye imza attı

Hull City, milli futbolcu Doğukan Sinik ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:00
Doğukan Sinik, Hull City'ye imza attı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir transfere daha imza attı.

Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Antalyaspor'dan milli futbolcu Doğukan Sinik'i de renklerine bağladığını açıkladı.

Hull City, başarılı futbolcu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.


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