Dolmabahçe'de 6 gollü düello... Beşiktaş, Antalyaspor karşısında zorlanmadı!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. 9. dakikada ise Jota Silva, Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü attı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Antalyasporlu Sander van de Streek, farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1 oldu.

Maçın 33. dakikada Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh, skoru 3-1'e getiren golü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.

İlk yarı, Siyah-Beyazlılar'ın 3-1 üstünlüğüyle sona ererken Antalyaspor'da Samuel Ballet, 47. dakikada Beşiktaş ağlarını havalandırdı ve skor 3-2 oldu.

Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, kendisinin 2. takımının 4. golünü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi 4-2 kazanan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 55'ye yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 28 puanda kalan Antalyaspor ise 13. sırada konumlandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikar | Beşiktaş 4-2 Antalyaspor

90' Antalyaspor'da Safuri'nin sol çaprazdan sert şutu yan ağlarda kaldı.

87' Antalyaspor'da ise Ceesay yerini Storm'a bıraktı.

87' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü yerini Salih Uçan'a bıraktı.

85' Beşiktaş'ta Emirhan Topçu Ballet'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu kartla birlikte Emirhan, gelecek hafta Samsun deplasmanında cezalı duruma düştü.

84' Beşiktaş'ta Murillo'nun sağ çaprazdan şutu yandan dışarıya çıktı.

80' Beşiktaş'ta Murillo'nun kafasıyla geri dönmeye çalıştığı pozisyonda Doğukan araya girdi ve topu kazandı. Kaleci Ersin'in açıldığını gören Doğukan topu aşırttı. Kaleye yönelen topu altı pas içinde Emirhan son anda kafası ile kornere attı.

79' CUESTA! Beşiktaş'ta Murillo'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topu El Bilal Toure yerden düzgün bir vuruş yaptı. Cuesta'nın sektirdiği topu Cerny altıpas içinde tamamlamaya çalıştı ancak bir kez daha Cuesta başarılı oldu.

78' Antalyaspor'da Safouri ceza sahası sol tarafında topla buluştu. Ancak rakibi Djalo'yu geçemedi.

76' Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz ve Cengiz Ünder oyundan alındı. Cerny ve Asllani kalan sürede oyunda olacak.

75' Ballet'in sağ kanattan ceza sahsı içine gönderdiği orta Emirhan'dan sekti. Bu topu Ersin Destanoğlu kontrol etti.

71' Olaitan'ın Cengiz'e gönderdiği ara pas Cengiz Ünder için biraz hızlı oldu.

62' Beşiktaş'ta Jota Silva yerini El Bilal Toure'ye bıraktı.

61' Hyeon Gyu Oh, ceza sahası içinde topukla arkaya dönmeye çalıştı. Veysel Sarı son anda araya girdi ve topun arkaya geçmesini engelliyor.

59' GOL | Bu kez Antalya hızlı çıkmak isterken topu Kartal Kayra Yılmaz'a kaptırdı. Kartal'ın ceza sahası dışından sert şutunu Cuesta sektirdi. Topu iyi takip eden Oh, kaleciyi egale edip dar açıdan topu filelere gönderdi.

58' BİR KEZ DAHA CUESTA! Olaitan'ın ceza sahası içinden sert vuruşunu Cuesta bir kez daha kalesini gole kapamayı başardı.

56' SON ANDA CUESTA! Beşiktaş'ta Oh'un ceza sahası sol tarafından içeriye çevirdiği topu Saric ters bir vuruş yaptı. Kalevi Cuesta bu ters vuruşu iki hamlede kontrol etti.

55' Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün sağ taraftan kullandığı korner defansın müdahalesi ile ceza sahası dışına açıldı. Ceza sahası dışından Olaitan'ın şutu defanstan sekerek taca çıktı.

51' Antalyaspor'da kaleye karşıdan gören kazanılan serbest vuruşta topun başına Ballet geldi. Ballet doğrudan kaleyi düşündü, top ise üstten auta çıktı.

47' GOL | Beşiktaş yine çıkarken kaptırdığı topta Doğukan Sinik topu sol kanattan sağ kanata, Ballet'e döndü. Samuel Ballet sağ kanatta ceza sahası dışında topu soluna çekti ve sol ayağıyla sert bir şut çıkardı. Direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

44' Antalyaspor'da Safuri, Olaitan'a sol kanatta yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

41' CUESTA BAŞARILI! Beşiktaş'ta Hyeon Gyu Oh'un sağ tarafta dar açıdan sert vuruşunu Antalyaspor kalecisi Cuesta kornere çeldi.

37' Antalyaspor'da erken bir değişiklik geldi. Erdoğan Yeşilyurt ve Dzhikiia oyundan alındı. Yerlerine ise Doğukan Sinik ile Bünyamın Balcı oyuna dahil oldu.

36' Maçta ilk sarı kart Antalyaspor'dan Ballet'e çıktı.

33' GOL | Topu oyuna hızlı sokan Ersin, Beşiktaş hücumunu başlattı. Orta sahada topla buluşan Orkun, topu sol kanatta hazır bulunan Olaitan'a topu gönderdi. Olaitan ceza sahası sol tarafından içeride bekleyen Oh'a pasını aktardı. Oh, ayağı ile düzgün bir vuruş yaptı ve farkı tekrardan 2'ye çıkardı.

32' Safuri'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

31' Murillo, Ballet'e yaptığı hareketin ardından Antalyaspor sağ taraftan serbest vuruş kazandı.

30' Önünde bulduğu boş alanı iyi değerlendiren Murillo, topu Oh'a gönderdi. Güney Koreli futbolcu bu topu istediği gibi kontrol edemedi ve top Antalyaspor'a geçti.

21' GOL | Antalyaspor kendi yarı sahasında topu kapıp kontratağa çıktı. Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yaptı. Sander van de Streek kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

18' Sağ kanatta serbest vuruş kazanan Antalyaspor'da Safuri topun başına geçti. Safuri'nin ortasını ön direkte Rıdvan Yılmaz karşladı. Dönen topta Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından şutu yandan dışarı çıktı.

17' Ballet'in pasında topla buluşan Safuri, sağ tarafta dar açıdan kaleyi yokladı ancak bu vuruş zayıf kaldı ve Beşiktaş defansı topu uzaklaştırdı.

14' GOL İPTAL! Antalyaspor'un Samuel Ballet ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

9' GOL | Kapanan Antalyaspor defansını açmaya çalışan Beşiktaş'ta top Orkun Kökçü'de kaldı. Ceza sahası dışında topla buluşan Orkun kafasını kaldırdı ve sol tarafta hazır bulunan Jota'yı gördü. Orkun'un pasında sol tarafta topla buluşan Jota Silva, vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

5' GOL | Beşiktaş ön alan baskısında topu kazandı. Cengiz Ünder ceza sahasına koşu atan Orkun Kökçü'nün önüne pas attı. Orkun tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

2' Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, Jota'nın ön direkte vurduğu kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.