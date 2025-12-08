Dolmabahçe'deki gol düellosunda kazanan çıkmadı: Beşiktaş 2-2 Gaziantep FK

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Gaziantep FK'de Bayo iki gole imza attı. Beşiktaş'ta ise goller El Bilal Toure ve Tammy Abraham'dan geldi.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar 25 puanla 5. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 23 puanla 7. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal.

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-2 Gaziantep FK

90' SARI KART | Gaziantep'te N'Diaye sarı kart gördü.

90' Beşiktaş hücumunda Cerny'nin ortasında ön direkte kafayı vuran Abraham'ın şutu yandan az farklı dışarıya çıktı.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

87' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz oyundan çıktı, Djalo oyuna dahil oldu.

85' SARI KART | Beşiktaş'ta Tammy Abraham, Kozlowski'ye faulü sonrası sarı kart gördü.

83' Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen hücumunda Rashica'nın ortası kaleci Zafer'de kaldı.

82' Gaziantep'te Camara oyundan çıkarken N'Diaye dahil oldu.

80' SARI KART | Gaziantep FK'de Yusuf, Beşiktaş'ta ise Emirhan sarı kart gördü.

78' Gaziantep FK'de Tayyip Talha ve Maxim oyundan çıkarken Semih Güler ile Yusuf Kabadayı dahil oldu.

75' SARI KART | Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı, Camara'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

74' Beşiktaş hücumunda Ndidi'nin uzaktan çektiği şutu kaleci Zafer, kornere çıkardı.

72' Orkun Kökçü'nün sağ ayağıyla kullandığı serbest vuruşta kaleci Zafer kapattığı köşede topu çıkardı.

70' Beşiktaş'ın sağ kanattan Cerny ile kullandığı köşe vuruşunda Abraham'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Mücadelede yeniden eşitlik var.

70' GOL | Abraham'ın golü ile Beşiktaş beraberliği yakaladı.

68' SARI KART | Beşiktaş'ta Rashica, Arda Kızıldağ'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Arda pozisyonun ardından sarı kart gördü.

66' Camara'nın pasıyla vücut çalımıyla Emirhan Topçu'yu geçen Bayo, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

66' GOL | Bayo kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak Gaziantep FK'yi öne geçirdi.

59' SARI KART | Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Serkan Reçber, şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

57' Abraham ve Arda Kızıldağ, ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Arda sahada tedavi görüyor.

54' Gaziantep FK'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ndidi'ye çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Ersin'i de geçen topu Abraham çizgide çıkardı. Pozisyonun ardından hakem Beşiktaş lehine faul verdi.

51' SARI KART | Gaziantep FK'de Camara, Rashica'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

50' Beşiktaş'ta Gökhan'ın pasıyla sağ çaprazda karşı karşıya kalan El Bilal'in vuruşunu kaleci Zafer kurtardı.

48' Beşiktaş'ta Orkun'un sol kanattan ortasında ön alandaki kafa vuruşunu kaleci Zafer kurtardı.

46' Beşiktaş'ta Cerny'nin vuruşu kaleci Zafer'den döndü. Dönen topu ortaya çeviren Rashica'nın pası arka alandaki El Bilal'e geldi. El Bilal'in vuruşunu savunmada Tayyip Talha, engelledi.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarıya başlanırken ilk yarının son anlarında sakatlanan Jota Silva, yerini Abraham'a bıraktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Hakem VAR ile görüşmesinin ardından penaltı olmadığını işaret etti.

45' Beşiktaş'ta Jota Silva, sol çaprazdan şutunu çekti top kaleci Zafer'de kaldı. Pozisyon sonrası Beşiktaş cephesi penaltı itirazından bulundu.

45' Beşiktaş'ta hızlı gelişen hücumda Cerny, El Bilal Toure'ye verdi. Ceza sahası içinde boş olan El Bilal, sağ ayak içiyle sağ köşeye yerden şutunu çekti. Kaleci Zafer, soluna uzanarak topu kurtardı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

42' Beşiktaş'ta Orkun'un sağ ayağıyla uzaktan çektiği vuruş savunmadan döndü.

35' Beşiktaş'ın ön alanda yaptığı pres sonrası kaleci Zafer'in hatasında El Bilal'e çarpan top ağlarla buluştu.

35' GOL | El Bilal Toure'nin golü ile Beşiktaş beraberliği yakaladı.

31' SARI KART | Beşiktaş'ta şiddetli itiraz nedeniyle Orkun Kökçü sarı kart gördü.

30' SARI KART | Gaziantep FK'de Maxim, Orkun'a yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

23' Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz'in yerine Rashica oyuna dahil oldu.

21' Beşiktaş'ta Cengiz ile sağ kanattan gelişen hücumda Cengiz yayda bekleyen Ndidi'ye bıraktı. Ndidi, sol çaprazda boşta olan Orkun'a pasını verdi, Orkun, yakın köşeye vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

10' Gaziantep FK'de savunmada kısa düşen pasta El Bilal, sol çaprazda kaleci Zafer'i çalımla geçti ancak topun ayağından açılması sonrası meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

7' Beşiktaşlı Gökhan'ın savunmada yaptığı hata sonrası Bayo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bayo'nun vuruşu ağlarla buluştu.

7' GOL | Bayo, Gaziantep FK'yi öne geçiren golü kaydetti.

2' Beşiktaş'ın Orkun Kökçü ile sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka alanda Ndidi'nin yakın mesafeden kafa vuruşu yandan az farkla dışarı gitti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.