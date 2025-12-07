Trabzonsporlu Ernest Muçi'den Beşiktaş maçı açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 22:52:00
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Ernest Muçi, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından karşılaşmada bordo-mavililerin 2 golünü de kaydeden Ernest Muçi,ıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN AÇIKLAMA

Sonraki hafta oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı için konuşan Muçi, "Takımımla gurur duyuyorum. Sezonun en son deplasmanlarına çıktık belki. Bu 3 puan bizim için büyük bir 3 puan olacak. Bu galibiyet bizi bir sonraki maç için daha aç olmaya itiyor. Benim adıma işler iyi gidiyor. Bunlar beni daha sıkı çalışmaya itiyor. Daha büyük şeylerin hayalini kurabiliyorum. En önemli şey devamlılığı sağlayabilmek." dedi.

İlgili Konular: #beşiktaş #trabzonspor #Ernest Muci

