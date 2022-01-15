Dolmabahçe'de duygusal anlar... 6. dakikada maç durdu, Ahmet Çalık anıldı

15 Ocak 2022 Cumartesi, 07:37

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Michy Batshuayi ile fileleri havalandıran Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 90+4. dakikada Cyle Larin ile bir gol daha buldu ama bu gol Video Yardımcı Hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ligde 9. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 32'ye çıkardı.

6. DAKİKADA OYUN DURDU, AHMET ÇALIK ANILDI

Maçın 6. dakikasında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, topu taca attı ve tüm futbolcular, hafta içinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı.

Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Her zaman kalbimizde olacaksın, seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

İttifak Holding Konyaspor'da görev alan Ahmet Çalık, 6 numaralı formayı giyiyordu.