Dolmabahçe'de farklı kazandı: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı! Beşiktaş 5-1 Lugano

Yayınlanma: 29.08.2024 - 20:02

Güncelleme: 29.08.2024 - 23:00

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 5-1'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 65'te Gedson Fernandes, 70'te Rafa Silva ve uzatma dakikalarında Salih Uçan attı. Lugano'nun tek golü 59. dakikada Shkelqim Vladi'den geldi.

İki takım arasında İsviçre'de oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti. Beşiktaş, bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Lugano, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 5-1 Lugano

93' GOOL! Salih Uçan'ın golüyle Beşiktaş farkı 4'e çıkardı.

88' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Salih Uçan'ın pasında Muçi, karşı karşıya vuruşunu yaptı. Saipi topu kornere çeldi.

77' Beşiktaş'ta Ndour ve Mustafa Hekimoğlu oyuna girdi. Immobile ve Rashica çıktı.

72' GOOOLLL! Beşiktaş farka koşuyor. Bu kez sahnede Immobile var. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gedson, yanındaki Immobile'yi gördü. Onun dar açıdan vuruşu ağlarla buluştu.

70' GOOOLL! Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın pasıyla topu alan Rafa, karşı karşıya pozisyonda kalecinin üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi.

67' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un yerine Ernest Muçi oyuna girdi.

65' GOOLL! Beşiktaş, Gedson'un golüyle yeniden öne geçti. Semih'in pasında Rafa, yay üzerinden topu aşırttı. Savunma arkasına sarkan Gedson, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

61' Emirhan Topçu, kendi yarı alanında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

59' Savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Anto Grgic, bekletmeden içeri çevirdi. Boşta kalan Shkelqim Vladi düzgün bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi.

55' Savunma arkasına gönderilen topta Immobile karşı karşıya kaldı. Rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

46' Lugano'da Ousmane Doumbia ve Mai oyuna girdi.

42' Semih Kılıçsoy, Antonios Papadopoulos'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

40' Lugano'nun çıkarken kaptırdığı topta Rafa, yanındaki Immobile'yi buldu. Onun vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Semih vurdu ama Lugano savunması topu çizgiden çıkardı.

38' Hızlı gelişen Lugano atağında Bislimi, sağ kanattaki Renato Steffen'e bıraktı. Onun aşırtma vuruşu üstten dışarı gitti.

37' Semih Kılıçsoy ve Mattia Zanotti çarpıştı. Zanotti'nin kafasının kanaması sonrası hakem oyuncuyu kenara gönderdi. Tedavisi kenarda devam edecek.

32' BU DA OLMADI! Masuaku'nun soldan kullandığı köşe vuruşuna Semih ön direkte kafayı vurdu ama top yandan dışarı gitti.

29' KAÇTI! Milot Rashica, karşı karşıya pozisyonda Saipi'yi geçemedi.

28' Gedson, Zanotti'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

26' Lugano ilk kez etkili geldi. Zanotti'nin ortasında Antonios Papadopoulos kafayı vurdu. Top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

23' Arthur Masuaku'nun ceza sahasına gönderdiği topa boş pozisyonda Paulista dokunamadı.

14' KAÇTI! Immobile, karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçti ve vuruşunu yaptı. savunmada Antonios Papadopoulos topu çizgiden çıkardı.

11' Soldan kullanılan köşe vuruşunda Masuaku, rakibinin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklese de hakem oyunu sürdürdü.

7' GOL Beşiktaş, Immobile'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta Rafa, yanındaki Masuaku'ya bıraktı. Onun vuruşu kaleci Saipi'den döndü. Dönen topu iyi takıp eden Immobile düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

5' Milton Valenzuela, Rashica'ya orta alanda yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.