Domagoj Vida AEK'yaimza attı!

31 Temmuz 2022 Pazar, 14:14

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan ve siyah-beyazlılardan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper Yunan ekibi AEK ile anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ RAKAMIN YARISINA ANLAŞTI

2 yıllık anlaşma sağlayan futbolcunun Yunan ekibinden alacağı maaş da belli oldu. Vida, yıllık 800 bin euro net maaş alacak. İmza parasıyla birlikte Vida'nın yıllık kazancı ortalama 1.6 milyon euro civarında olacak. Beşiktaş'a Fikret Orman döneminde Dinamo Kiev'den gelen Vida, siyah-beyazlılardan yıllık 3.5 milyon euro gelir elde ediyordu.

VIDA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

2017-18 sezonun kış transfer döneminde Beşiktaş'a katılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta geçirdiği 4.5 sezonda 165 maça çıkıp 16 kez ağları sarsmayı başarmıştı. 2021-22 sezonunun sona ermesiyle birlikte sözleşmesini tamamlayan Vida, iç sahadaki son resmi maçta tribünlere veda edip Beşiktaş macerasına nokta koymuştu.