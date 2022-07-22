Domagoj Vida'ya sürpriz talip! AEK Atina...

22 Temmuz 2022 Cuma, 18:41

Beşiktaş ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan ve boşa çıkan Domajog Vida'nın yeni adresi netleşiyor.

Yunanistan ekibi AEK Atina'nın petrol kralı sahibi Dimitris Melissanidis'in takıma yatırım yapmak istediği ve Vida ile anlaşma sağlandığı belirtildi. 33 yaşındaki oyuncunun bonservisinin olmamasının Melissanidis'in elini rahatlattığı ve tecrübeli ismin istediği yıllık ücreti verebileceği aktarıldı. Hırvat savunma oyuncusunun cumartesi günü AEK Atina ile resmi sözleşme imzalamasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'a, Ocak 2018'de Dinamo Kiev'den bedelsiz bir şekilde transfer olan Domagoj Vida, siyah-beyazlı ekipte 4.5 sezon forma giydi. Vida, bu süreçte bir şampiyonluk ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.