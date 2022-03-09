Domenec Torrent'in Barcelona planı belli!

09 Mart 2022 Çarşamba, 10:38

Galatasaray’da artık tüm gözler Camp Nou’da oynanacak Barcelona maçına çevrildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, ligdeki kötü gidişatı unutturmak adına bu maçta sürprize imza atmak isteyen sarı kırmızılı ekipte Domenec Torrent kadrosunu büyük ölçüde belirledi. İşte İspanyol teknik adamın Barca maçı ile alakalı aldığı 6 önemli karar.

KALEDE PENA OLACAK

Domenec Torrent’in sakatlığını atlatan ve 10 gündür takımla çalışan Fernando Muslera’yı Barcelona maçında da kulübe de oturtacağı öğrenildi. Torrent’in, Camp Nou’daki maçta Barcelona’dan kiralanan genç file bekçisi Inaki Pena’ya eldivenleri teslim etmeyi planladığı ifade edildi.

PULGAR KESİK, TAYLAN 11'DE

Erick Pulgar son gün UEFA kadrosuna eklenen isimlerden biriydi. Hem fiziksel açıdan yetersizliği hem de Konya deplasmanında ortaya koyduğu vasat oyun sonrasında Torrent, Şililiyi yine kenara çekme kararı aldı. Barcelona maçında Galatasaray orta sahasında Taylan-Berkan ikilisi görev alacak.

GOMIS SON 30 DAKİKA

Bafetimbi Gomis’i daha verimli kullanmak isteyen Domenec Torrent, Konya maçının aksine bu kez Fransız oyuncuyu 11’e almayacak. Barcelona karşısında Mustafa Muhammed’i sahaya süreceği öğrenilen Torrent’in, tecrübeli golcüsü Gomis’i ikinci yarıda oyuna dahil etmesi bekleniyor.

SAĞDA MECBUREN BOEY

Ortaya koyduğu performans beğenilmese de Omar ve Semih Kaya’nın UEFA listesinde yer almaması sebebiyle Domenec Torrent Sacha Boey'i mecburen sağ bekte oynatacak. Öte yandan Boey, Rigobert Song tarafından Kamerun Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi.

FEGHOULI SAHADA

Rize maçında oyuna girdikten sonra 19 dakikada 2 asiste imza atan ancak Konya karşısında dinlendirilen Feghouli’nin Barcelona maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor. Cezayirli futbolcunun 11'de olmasıyla Emre Kılınç yedek kulübesine çekilecek.

OMAR-SEMİH VAR, ARDA YOK

Göztepe deplasmanından itibaren ligde 3 haftadır kadroya dahil edilmeyen Arda Turan yine kafileye alınmadı. UEFA listesinde olmayan Semih ve Omar bile Barcelona’ya götürülürken, oynama hakkı bulunan tecrübeli oyuncu İstanbul’da bırakılacak.