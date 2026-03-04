Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçının ardından Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK karşılaşmasında da rahatsızlığı nedeniyle takımın başında olamayacak.

Tedavisi devam eden Tedesco, günü İstanbul'da dinlenerek geçirecek. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Tedesco'nun hafta sonu oynanacak Samsunspor maçında takımın başında olmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe kafilesiyle Gaziantep'e gidemeyecek Tedesco'nun yerine ise kulübede olacak isim belli oldu. Antalyaspor maçında olduğu gibi Gaziantep FK karşılaşmasında da takımın başında Zeki Murat Göle olacak.

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyuna Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.

Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.

Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco’nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."