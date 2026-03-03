Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor'da flaş sakatlık!

3.03.2026 14:07:00
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Samsunspor'dan Jaures Assoumou hakkında sakatlık açıklaması geldi.

Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi Jaures Assoumou'dan kötü haber geldi. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sağ diz iç yan bağında 3. derece yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili Samsunspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou’nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Jaurès Assoumou’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

