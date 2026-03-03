Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Medicana Kupa Voley'de Dörtlü Final'de!

3.03.2026 22:21:00
AA
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde karşılaştığı Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final maçında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas (Gizem Örge, Sude Hacımustafaoğlu, Ghani)

Aras Kargo: İrem Çor, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Hazal Selin Uygur, Defne Başyolcu)

Setler: 25-23, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (25, 26, 22)

İlgili Konular: #fenerbahçe #Aras Kargo #Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley

