Domenico Tedesco'dan flaş 'Samandıra' iddiası: 'İdmanlarımızı herkes görüyor'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve sezona havlu attı. Domenico Tedesco maçın ardından basın toplantısında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi" diyerek sözlerine başlayan Tedesco şöyle konuştu:

"Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var."