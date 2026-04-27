Cumhuriyet Gazetesi Logo
Domenico Tedesco'dan flaş 'Samandıra' iddiası: 'İdmanlarımızı herkes görüyor'

27.04.2026 12:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenildikleri derbinin ardından basın toplantısında Samandıra Tesisleri'nin yeterince kapalı olmadığını belirtti ve "Casus" imasında bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve sezona havlu attı. Domenico Tedesco maçın ardından basın toplantısında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi" diyerek sözlerine başlayan Tedesco şöyle konuştu:

"Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var."

İlgili Konular: #fenerbahçe #samandıra #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Galatasaray derbisi sonrası... Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran hamle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran, Galatasaray derbisi sonrası vatandaşı Davinson Sanchez'in derbi paylaşımına alev emojisi attı. Duran'ın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlarca tepki topladı.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında: 'Bu yüzden 75 milyon Euro ödedi' Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi, dünya basınında geniş yer buldu.
Galatasaray mağlubiyetinin ardından... Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplanıyor Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybetmesinin ardından sarı lacivertli yönetimin bugün saat 14.00'te kritik bir toplantı yapacağı iddia edildi.