Galatasaray mağlubiyetinin ardından... Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplandı

Trendyol Süper Lig'de sezonunun 31. haftasındaki derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu. Sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, rakibinin 7 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE'DE YÖNETİM KURULU TOPLANDI

Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre; 14.00'te başlayan yönetim kurulu toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco ile performansı tartışılan bazı futbolcuların geleceği değerlendirilecek.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, kısa süre içinde bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini ve bazı kararlar alacaklarını söylemişti.

Torunoğulları açıklamasında, "Biz yönetim olarak, takım olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu sizlerle, kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.